Parima koduveini- ja siidrimeistri finalistide sekka pääsesid ka Lõuna-Eesti hobipruulijad

Konkurssi korraldava Valgejõe Veinivilla perenaine ja Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liige Tiina Kuuler tõdes, et varasema seitsme aasta jooksul pole nii kõrge keskmise hindega finaliste konkursil olnud. “Hea meel on ka selle üle, et seekord on jõudnud lõppvõistlusele mitmed juba veidi vanemad veinid, näiteks aastast 2012 ja 2014. Samuti on seekord finalistide seas pigem poolmagusad kui kuivad veinid,” kirjeldas Kuuler.