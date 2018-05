Juuni esimesel nädalavahetusel avavad Eesti aiad külastajatele oma väravad

Aiaomanikud tutvustavad oma hoole ja armastusega rajatud aedu, avatud on nii ajaloolisi kui kaasaegseid aedu, linna- ja taluaedu, puuvilja- ja lilleaedu, nii hoolikalt vormi trimmitud kui looduslähedasi aedu. Juuni esimesel nädalavahetusel toimub aedades ekskursioone, kontserte, näitusi, töötubasid taimede tundmaõppimiseks, istutamiseks ja hoolduseks. Reede, 1. juuni on mõeldud eeskätt kooliõpilastele, laupäev ja pühapäev kõikidele huvilistele.

Euroopa avatud aedade festival juhib tähelepanu sellele, et kauni aia rajamine ja hooldamine, selle säilitamine, taastamine, hoidmine ja kaitsmine nõuab palju tööd ja vaeva. Aiad on osa meie mälust ja ajaloost, aedade kujundus ja liigirikkus on oluline osa kultuuripärandist. Aiafestival on suurepärane võimalus anda edasi kogemusi ja oskusi nii alles alustavatele rohenäppudele kui ka kogenud aiaekspertidele.