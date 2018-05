Urvaste ja Valga Jaanikese kooli direktoriks saab Jaanika Käst

Jaanika Käst on töötanud Valgamaa kutseõppekeskuses õpetajana, Valga maavalitsuses erinevatel ametikohtadel ning Kaagjärve lasteaed-algkoolis juhatajana. Tal on magistrikraad haridusteadustes koolijuhtimise erialal ja kahe õppekohaga õppeasutuse juhtimise kogemus.

Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja ja konkursi komisjoni esimees Raivo Trummal märkis, et Jaanika Kästi tugevuseks on piirkonna eripära ja haridusvaldkonna hea tundmine. „Valga Jaanikese kooli hoolekogu liikmeks olemine on andnud teadmise selle kooli elust lähemalt,“ ütles Trummal. „Kandideerimisel tõid Jaanika Kästile edu laste huvide esikohale seadmine ja koolitöötajate väärtustamine kooli edukuse kandjana. Tema põhjalikkus, täpsus ja sihikindlus toovad edu koolide eesmärkide täitmisel.“