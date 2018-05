Valitsus asub vaagima haiglatele lisaraha eraldamist

Peaminister Jüri Ratas ütles neljapäeval, et rahataotlused jõudsid valitsusse kolmapäeval Valga, Võru ja Põlva haiglast. "Nüüd on see hetk, kus valitsus peab seisukoha kujundama," lisas Ratas.

Küsimusele, miks on viimastel päevadel Põlva haiglale lisaraha eraldamise teemal aktiivselt sõna võtnud maaeluminister Tarmo Tamm, mitte töö- ja terviseminister Riina Sikkut, kelle valitsemisalasse haiglad kuuluvad, vastas Ratas, et haiglate teemaga on tegelenud nii endine töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski, tema ametijärglane Riina Sikkut ning ka Ratas ise on käinud kohal olukorraga tutvumas. "Vastab tõele, et ka maaeluminister on seal käinud, suuresti seetõttu, et ta on sealt riigikokku valitud. Sisuliselt tegeleb aga teemaga ikkagi Sikkut," ütles Ratas.