Millal sõidab esimene Eesti astronaut orbiidile?

Selleks läheb veel aega. Me ei ole veel mehitatud kosmoselendude programmis, sest oleme natuke vaesed. Aga olen veendunud, et kui meie noored on edukad ja aktiivsed, võivad nad sattuda rikkamate riikide astronautide hulka.