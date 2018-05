Maskotid peitsid end põõsastesse

Et luiged end piirialal hästi tunnevad, tõestab muu hulgas see, et viimastel aastatel on nad saanud uhkustada arvuka järglaskonnaga. Nii võis mullu Pedeli jõe Läti poole peal näha koos vanematega liuglemas kuut luigepoega. Aasta varem võis aga Valgas Pedeli jõe ääres näha viie pojaga luigeperet.