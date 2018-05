«Panime kolm tiibklaverit oksjonile,» kinnitas Rips-Laul. «Ja üks päris uus on saabumas: see, mille saame EV100 ühiskingitusest «Igal lapsel oma pill».»

Kuigi vähemalt üks pillidest on õppeasutust teeninud vaid 13 aastat, on sel kevadel müüdavad pillid koolijuhi sõnul oluliselt vanemad. «Oma 60 aastat vanad on need. Kui tahame, et nii vana pill veel üldse häält teeks, peab seda restaureerima. Restaureerimine on aga kallim kui uue pilli soetamine.»