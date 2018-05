Tööinspektsioon: vaid kümnendikul kontrollitud ehitusplatsidest on tagatud tööohutus

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, kus toimuvad jätkuvalt tööõnnetused, milles töötaja saab üliraskelt vigastada või hukkub. Eelmisel aastal registreeriti ehituses 392 tööõnnetust. Seetõttu on ehitussektor Tööinspektsiooni kõrgendatud tähelepanu all.