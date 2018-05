Rannavalvurite esimene tööpäev kujunes töiseks

Rannavalve valvab seitse päeva nädalas. Korraga on tööl kaks rannavalvurit. Rannavalve ülesanneteks on Pühajärve rannas külastajatele rannavalve (vetelpääste ja meditsiinilise esmaabi) ning muude vajalike tegevuste (suplusakvatooriumi puhastamine, hooldus, tähistamine) teostamine.

Pühajärve rand Otepääl on läbi aegade olnud üks armastatuim vaba aja veetmise koht. Külastajaid ootab rannahoone, lastele on ehitatud mänguväljak ja pallimängijatele kaks võrkpalliplatsi. Olemas on dušš ja WC. Ratastoolis liikuvatele külastajatele on ehitatud spetsiaalne sild.