Laupäevasel hea kodu päeval olid Räpina aedlinnas avatud kodukohvikud ning peeti laata ja puhkpillifestivali. Soovijad said kasutada ainult korra aastas avanevat võimalust pääseda Miikaeli kiriku torni, et heita pilk rohelusse uppuvale linnakesele.

«Päris mitmed inimesed on öelnud, et siia võikski kohvik jääda,» lausus Kiik. «Aga me vajame seda ruumi ka õppetööks. Kahjuks see nii ei saa jääda.»