Arvamus: Iga põlvkond annab vaimsele pärandile oma näo

«Võru gümnaasiumi õpilastele on kõige suurem kultuuripärand koolimaja mõisahoone. See on Võru kõige vanem hoone, mis ehitati arvatavasti 1750. aastatel. Aastate jooksul on seal tegutsenud palju erinevaid koole. 1920. aastatel oli majas õpetajate seminar, mille juht oli Johannes Käis. Käis oli mees, kelle juhtimise all kujunes seminarist üks uuendusmeelsemaid õppeasutusi Eestis.» Nii tutvustasid võrukad konkursil oma kooli.