«Valga muuseum tegeleb just Eesti-Läti ühise ajaloo ja ajalooliste sidemetega,» sõnas direktor Pikne Kama. «Kuna lipp kukkus maha 50 kilomeetri kaugusel Valgast, võib öelda, et lipp valis justkui ise koduks selle piirkonna. On väga tänuväärt, et Ahhaa keskus andis trikoloori üle just meile.»