Otepää valla kultuurispetsialist Valdur Sepp kinnitas, et ei saa täiendavat töötasu ühegi vallaga seotud kultuuriürituse juhtimise eest.

Sangaste lähedal on tulemas vabariiklik meesteklubide kokkutulek, mida Otepää vald otsustas toetada 900 euroga. Seda hoolimata asjaolust, et esialgses taotluse eelarves olid ürituse tulud suuremad kui kulud. Toetust koosviibimiseks sai osaühing, mille juhatuse liige on Otepää vallavalitsuse liikme ja abivallavanema Kajar Lepiku ema.