Põlva võimutüli kulmineerub homme umbusaldushääletusega

Umbusaldusavaldus ei ole Taro sõnul personaalküsimus. Ta viitas opositsiooni soovile ehitada uus vallamaja, millega Taro pole päri. «Milleks kulutada tagasihoidlike arvestuste kohaselt 2,5 miljonit eurot asjale, mida saab kas väga väikeste kuludega või praktiliselt kuludeta lahendada,» selgitas ta.

Taro lisas, et viimase volikogu istungi päevakorras oli Põlva maavalitsuse eelnõu maja tasude ülevõtmiseks riigilt. See hääletati Reformi- ja Keskerakonna häältega päevakorrast välja. «Kui me aga koalitsiooninõukogus seda küsimust arutasime, siis polnud kellelgi selle vastu midagi, et nii-öelda pakutav kingitus, maavalituse maja, mille väärtus on kaks miljonit eurot, vastu võtta,» rääkis Taro.

Mure seisneb tema sõnul selles, et kolaitsioonipartner Keskerakond pole jõudnud seisukohale, mis positsioon vallamaja ehitamises võtta. «Põlva elanikel pole vallamajast sooja ega külma. Ja kui ettevõtja [opositsioonist Kuldar Leis] ütleb, et avaliku võimu administatiivhoone ehitamisest saaks valla arengu mootor, siis no tule taevas appi,» lausus Taro.

Taro ei söandanud ennustada, kas umbusaldusavaldus läheb läbi või mitte. «Kõhutunne ütleb, et võib minna, aga võib ka mitte minna. Kõik oleneb inimeste selgroo olemasolust või selle puudumisest,» ütles ta.

Avaldusele kirjutas alla 14 liiget 27st. See, et allakirjutanute seas oli ka koalitsioonipartner, oli Tarole halb üllatus. Rahulolematusest tulnuks Taro sõnul rääkida kaks nädalat tagasi, kui sõlmiti koalitsioonileping. «Küsisime korduvalt, kas on midagi, mida peaks arutama, aga viimase hetkeni öeldi, et kõik on hästi, töötame edasi,» rääkis ta.

Umbusaldusavalduse andis 17. mail üle opositsioonis olev volikogu liige, endine Vastse-Kuuste vallavanem Lennart Liba (Reformierakond).

Liba ütles avaldust esitades, et Põlva valla elu suunavate otsuste tegemine on takerdunud. Ta lisas, et volikogu esimeest iseloomustab suutmatus teha koostööd volikogu erinevate osapoolte vahel ning ta ei tule volikogu esimehe ülesannetega toime.

«Sellise olukorra jätkumine on Põlva valla arengule tervikuna kahjulik,» märkis Liba, et selline olukord tuleb lõpetada.

Umbusaldusavaldusele kirjutas alla 14 volikogu liiget 27st: kaheksa opositsioonist ehk Reformierakonna nimekirjast ja kuus volinikku Keskerakonna nimekirjast ehk praegune koalitsioonipartner.