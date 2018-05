Uibo alistas neljanda eestlasena 8500 punkti piiri

Uibo tõdes, et publik oli vägev. «Nad toetavad sind alati, ükskõik, mis riigist sa pärit oled. Kaks ja pool kuud on EM-ini aega, alustuseks pean puhkama. Loodetavasti saan EM-iks veidi särtsu jalgadesse juurde ja olen tehniliselt kõikidel aladel parem. Kümnevõistluses on alati palju nüansse, mille kallal töötada. Minu nõrkus on muidugi kiirus. Kui saan seda juurde, siis võin olla ka jooksurajal päris ohtlik.»