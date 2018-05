Jalgpall: Võru Heliosele kodumurult kaotus

Helios jäi juba veerand tunniga 0:2 kaotusseisu, teise poolaja alguses lisandus õnnetu omavärav. Kohe seejärel tegi Sergei Starovoitov ühe värava tagasi ja näis, et kõik on veel võimalik, kuid vaid mõni minut hiljem eksiti oma trahvikastis ja vastased kasvatasid 11 meetri karistuslöögist vahe taas kolmeväravaliseks.

„Tegime päris palju halbu otsuseid platsi peal. Teise poolajal võtsime kokku, lõime 1:3 ja olime lähedal, et come-back teha, aga kohe tuli jälle enda eksimus. Vastasele tagant selga, seal ei ole midagi vaielda, see on penalti,” lausus Vislapuu.

Kaheksa päeva jooksul tuli võrulastel pidada juba kolmas mäng. „Kardan, et see võis meie võistkonda natuke rohkem mõjutada, oleme täisamatöörid ja ei treeni nii palju kui Kohtla-Järve. Aga ma ei ütle, et mäng iseenesest midagi müstilist oli – tugev, aga täiesti mängitav vastane. Pigem said saatuslikuks ikkagi meie enda halvad otsused,” ütles Vislapuu.