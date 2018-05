Tõrva piirkonnapolitseinik Aleksander Zemskov rääkis, et laupäeval pärast kella 23 teatas tähelepanelik majaelanik korrakaitsjatele kahtlastest isikutest, kes Tõrvas Ehitajate tänaval korrusmaja trepikotta sisenesid.

Kuivõrd juhtunust teataja kinnitusel ei olnud tegemist kohalikega, pidas ta tarvilikuks info võõrastest politseinikele vahendada. Tähelepanelik inimene teatas sedagi, et samast kortermajast on varem jalgrattaid ja muidki asju varastatud. Seetõttu oli tal kahtlus, et selgi korral võib võõraste kurja käe läbi kellegi vara ohtu sattuda.