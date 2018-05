Valga noormees maadles end Põhjamaade meistriks

Ta lisas, et klubi maadlustreener Tõnu Laine jälgis kõiki Laigu nendel võistlustel peetud matše internetist. »Tõnu ütles, et viimane lihv Valgas treeningutel kandis vilja, eriti püstimaadluse osas. Uku ei andnud ühtegi tehnilist punkti ära.«

Saar tõdes, et kuna Laik on ka Eesti tänavune meister U18 vanuseklassis, ei olnud tema võit ka ootamatu. »Ent igal juhul on see tema senise sportlasetee tipptulemus. Eriti kui arvestada seda, et viimati jäi ta Põhjamaade meistrivõistlustel kaheksandaks."