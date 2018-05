Ema ja poja kunstinäitus rändas Valka

Hülle Haab ja Juka Käärmann on ema ja poeg, kes teevad ühisnäitusi 2004. aastast. Sedapuhku on tegemist Valga–Uulu maantee rännaknäitusega, mis sai alguse Abja-Paluojast ning siirdus sealt Tõrva ja Hummulisse. Valga on selle rännaku neljas peatuskoht ning näitus on avatud 22. juunini. Pärast seda vahetavad kunstnikud maanteed.