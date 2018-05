Võru Matusetalitus OÜ juhatuse liige Ott Reimets (vasakul, pildil koos teise juhatuse liikme Andrus Andrus Rattasepaga) ütles, et nemad katkestasid koostöö Läti matusebürooga juba aprilli keskel ja avarii teinud auto polnud nende juurde teel.

Hiljuti Lätis juhtunud avarii paljastas Läti ajakirjanduse põhjal, et lõunanaabrite surnuid veetakse Eesti krematooriumisse seadusega ette nähtud reegleid eirates. Valmiera matusefirma juht ütleb aga, et Eestisse on nad küll laipu toonud, aga kõnealusel juhul oli auto teel Läti linna Ruhja. Ka Võru krematooriumi esindaja sõnul polnud auto sõitmas nende juurde.