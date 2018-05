Arvamus: Kas see ongi lõplik hääbumine?

Meil on tekkinud arvamus, et Valga haigla juhatus ei ole andnud adekvaatset infot sünnitusosakonna toimimisest või ei ole sellest õigesti aru saadud. Nõukogu liikmed ise aga ei ole osakonna vastu huvi tundnud ega renoveeritud osakonda ka kordagi külastanud. Osakond on aga nüüdisaegne, korraliku nõuetele vastava aparatuuri, suurte sünnitustubade ja hubaste perepalatitega, võimalik on kasutada ka suurt sünnitusvanni.