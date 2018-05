Põlva neiu kuulutati mängu parimaks

Teises mänguvoorus näitas Eesti koondis, et avapäeva kaotus Belgiale painama ei jäänud ja alistas Küprose selge ülekaaluga 34 : 14. Otsustavas alagrupimängus on Eesti vastaseks täna, 31. mail Moldova koondis.

Eestlannad alustasid Küprose vastu oluliselt särtsakamalt kui päev varem, said kiirelt 3 : 0 ette ja poolaja keskpaigaks juhtisid pärast põlvalanna Teele Utsali karistusviset juba 9 : 1. Kaitses seisis Eesti hästi ja enamus vastaste raskelt positsioonilt tehtud visetest langes SK Tapa väravavahi Gerda Staali saagiks.

Eduseis ainult kasvas ja olles Küprost üle tosina minuti kuival hoidnud, juhtis Eesti pärast Karina Adissova viset 29 : 10. Mõni minut enne lõppu kasvatas Greete Märtson edu esmakordselt 20väravaliseks ja ehkki vastased vähendasid vahet, tõi Märtsoni järjekordne täpne vise viimastel sekunditel tabloole lõpunumbriteks 34 : 14.

Otsustavas alagrupimängus on neljapäeval Eesti vastane Moldova, kes avapäeval alistas Küprose 30 : 22 (15:12). Eeldades, et Belgia alistab meie neiude tänase vastase täna suurelt, võib Eestile poolfinaalipääsuks viimases mängus piisata isegi viigist. Peatreener Noodla sõnul on Moldova kindlasti mängitav vastane.