Kolm Võrumaa piimafarmi avab uksed

10 piimafarmi viies maakonnas avavad oma uksed 700 õpilasele 16 koolist, et tutvustada kaasaegset piimatootmist. Ühtlasi toimub homme Imaveres Piimapäev, mille raames tutvustatakse huvilistele piimatoodete kvaliteedi hindamist, viiakse läbi talumeiereide piimatoodete hindamine ning toimub palju muud huvitavat.

«1. juunil tähistatav rahvusvaheline piimapäev on hea põhjus, et ka Eestis avada piimafarmide uksed ja näidata nüüdisaegset piimatootmist. Kuna sel päeval tähistatakse ka lastekaitsepäeva, pakume neljandat aastat järjest just kooliõpilastele võimalust tutvuda piimafarmidega Eesti eri piirkondadest,» ütles Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.