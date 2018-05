Noorel Valga sumomaadlejal Xsander Solbajal on palju toetajaid. Tema treener on isa Jan Solbaja (vasakult esimene), kaasaelajate sekka aga kuuluvad ka väikevend ja Eesti kuulsaim sumotori Kaido Höövelson ehk Baruto. Pilt on tehtud hiljutistel Eestimaa Spordiliidu Jõud meistrivõistlustel, kust isa ja poeg tõid kahe peale koju nii individuaalseid kui võistkondlikke medaleid.

FOTO: Erakogu