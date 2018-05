Seriaalis peaosa mänginud otepäälane Veikko Täär (pildil keskel) tunnistas, et jääb igatsema pikki võttepäevi ja selle juurde kuulunud parimat toitlustust. Ta rõhutas, et «Siberi võmm» oli talle väga eriline loominguline proovikivi.

«Olen väga tänulik, et mulle usaldati peaosa. Gerda Kordemets, kes on selle loo autor, kaasas mind protsessi ning saime Viktor Koroli kujundada just selliselt, nagu meile tundus loo seisukohalt põnev olevat. Näitlejale on see väga haruldane võimalus,» tõdes ta.