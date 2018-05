Intervjuu: Haiglajuht: suures haiglas on ohutum sünnitada

Kuidas kommenteerite Põlva ja Valga haigla sünnitusosakonna sulgemise plaani?

Sünnitusabi on vaid üks haiglareformi detail. Kagu-Eesti haiglate arengusuunad pandi paika 16–17 aastat tagasi Eesti haiglavõrgu arengukavas. Seal oli selgelt kirjas, et Lõuna-Eesti haigla peaks olema üldhaigla staatuses ning katma kogu regioonis nelja põhieriala. Põlva ja Valga haigla kohta olid soovitused, et need jääksid kohaliku haigla staatusesse. See tähendab ühearstilist ööpäevaringset valvet. Sel juhul ei saaks sünnitusabi nendes haiglates anda.