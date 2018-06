Maanteemuuseumis on reedeti seenioridel tasuta sissepääs

Sageli jõuavad muuseumisse lapsed koos vanematega, aga kuna maanteemuuseum on kogu pere muuseum, siis on just suvel hea ka vanavanematega põnev külastus ette võtta. Muuseumitöötajate kogemus näitab, et koos vanaema ja -isaga saavad lapsed eriti köitva ülevaate nii minevikust kui olevikust, samas arutletakse koos ka tuleviku üle.