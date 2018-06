G4S rannavalve avas suplushooaja 21 Eesti rannas

Vetelpäästjatel tuleb randades sageli otsida kadunud lapsi. Rahvarohkemates Tallinna ja Pärnu randades võib G4S rannavalvuritelt küsida lapsele käepaela. Sellele saab lapsevanem oma telefoninumbri kirjutada, et hoolsad rannalised teaksid, kellele helistada, kui märkavad üksikult uitavat last. „Kõige õige olulisem on siiski oma lastel silm peal hoida,“ lisas Seemel.