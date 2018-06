Vandaalid lõhkusid Otepää jooksutuuri silte

„Lõhkumine ei ole lihtsalt posti ümber lükkamine, vaid siltide pooleks rebimine, mis vajab jõudu, ja reaalselt ära viimine või peitmine. On võimalus, et jooksutuuri embleemiga silte võib olla kellegi hoovis,“ ütles Otepää jooksutuuri korraldaja Margus Mäll. Ta lisas, et varem on lõhutud järjepidevalt Otepää rattamaratoni ja jooksutuuri silte vastavalt eelmise aasta augustis ja tunamullu mais.