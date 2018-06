Korvpallipublik panustas vähihaigete toetuseks ligi 7500 eurot

„Korvpalliliidul ja klubidel on hea meel, et saame vähiravifondi tegevust toetada. Suur rõõm on seda koostööd jätkata,” ütles korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi. „Kõige olulisem on kogu asja juures inimeste teadlikkuse – ravide rahastamise vajaduse – esile tõstmine ning see, mida fond on seni oma tegevusega Eesti inimeste eludes korda saatnud.“