Valga vallas alustas tööd uus spordi- ja noorsootöö spetsialist

Mati Kikkas (sündinud 02.03.1992) on lõpetanud Sisekaitseakadeemia maksunduse ja tolli erialal. Läbinud mitmeid täiendkoolitusi, millest viimased olid turunduse, fotograafia ja tööturvalisuse alal. 2012. aastast töötas Showtech OÜ projektijuhina. 2017.aasta sügisest on Kikkas Valga vallavalitsuse liige. Ta kuulub Keskerakonda.

Valdab eesti, vene ja inglise keelt, algtasemel soome ja saksa keelt. Hobideks on kergejõustik, ujumine ja kalastamine. Kikkase arvates on ta hea suhtlemisoskusega, kohusetundlik, aus, aktiivne ja kõrge pingetaluvusega inimene.

Selle tõttu lähevad paljude potentsiaalsete tippsportlaste anded raisku. Oluline on noorsportlastele teavitustöö tegemine ja toetuse pakkumine, et spordist kergekäeliselt ei loobutaks. Selle tulem on võrdlemisi laiahaardeline – edukad sportlased Valga vallast, kohalike elanike heaolu kasv, kõrgharitud noorte tagasitulek kodukohta, valla tuntuse kasv,“ nentis Kikkas.