Galerii: Valga Jaani kirikus toimus kaks suurt sündmust korraga

Valga praostkonna laulupäev toimub igal aastal kordamööda teistes kirikutes. Endast kujutab see väiksemat laulupidu, kirikukoorid tulevad kokku ja teevad ühise laulupeo. Laulmine on üks jumalateenistuse osa ning kristlastele on oluline, et tahetakse laulda ja palvetada koos. Valgas toimus kontsert-laulupidu viimati 25 aastat tagasi.

Valga praostkonna muusikajuhi Miina-Liisa Kuusemaa sõnul on kontserti-jumalateenistus eripärane, kuna paljud praostkonnad on loobunud selle korraldamisest, seoses raskustega korraldamises ning tasuta tööga. Tema arvates on see säilinud, kuna aastaid on Valga praostkonnas toimunud tugev järjepidevus.