Intervjuu. Lihatööstuse omanik: poed olgu pühapäeviti kinni

Legendaarne lihatööstur Maie Niit pani enda loodud ettevõttele aluse 28 aastat tagasi. Ta käib praegugi omanikuna abiks tööd tegemas ja võtab oma kabinetis tellimusi vastu. «Mul on vedanud, et sain 55aastaselt pensionile,» ütles ta.

Otepää lihatööstuse Edgar üks omanikest ja kauaaegne juht Maie Niit (79) on seda meelt, et pühapäeviti võiksid kauplused olla kinni ning töötajad koos oma perega. «Mõnes välisriigis on pühapäeviti poed kinni. Miks meie ei saa seda teha?» küsis Niit, kelle lihatööstuses nädalavahetustel tööd ei tehta.