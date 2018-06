Hargla bussiootekojad lüüakse riigi sünnipäeva puhul särama

Projekt on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Taheva Valla Külade Seltsile eraldatud projektitoetuse suurus on 3810,34 eurot. See on juba teine suurem ettevõtmine, millega Hargla kandi rahvas Eesti Vabariigi juubelit tähistab. Nimelt restaureeriti paljude annetajate ja Taheva ning Mõniste Vallavalitsuste abiga 2017. aasta sügiseks Hargla kiriku ajaga kasutuskõlbmatuks muutunud põrand ja pingid.