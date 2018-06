Piirivalvuritel oli tihe nädalalõpp

1. juunil kella 12.50 ajal kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunktis Eesti numbrimärgiga Scania veokit ning avastasid, et autorongi haagise kaks rehvi on sedavõrd kulunud, et neil on traadid väljas. Piirivalvurid suunasid ohtlike vigadega raskeveoki erakorralisele ülevaatusele.