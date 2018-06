Rein Randver jätkab kepikõnniliidu presidendina

„On põhjust tunda heameelt selle üle, et aasta aastalt kasvab nende inimeste arv, kes tegelevad kepikõnniga. Meie liidu eesmärk on endine -- edendada kepikõndi kõikjal Eestis ja suunata inimesi tervislike eluviiside juurde,” ütles Rein Randver. „Kepikõnni puhul on tegu ühe demokraatlikuma spordialaga, mis sobib peaaegu kõigile ja mida saab tulemuslikult harrastada ka soliidsemas eas.“