Jahimeeste selts: karude jooksuajal peab metsas olema ettevaatlik

Jooksuajal on karud tavapärasest aktiivsemad ning satuvad seetõttu sagedamini ka inimestega kokku, teatas seltsi pressiesindaja teisipäeval BNS-ile. Möödunud nädalavahetusel sattus loodusfotograaf Tartumaal karuga vastakuti ja EJS tuletab meelde järgmist vajavaid ohutusmeetmed.

"Hiljutise fotograafi rünnanud karujuhtumi ajendiks tundub olevat ootamatu kohtumine, kuid välistatud pole ka see, et karu kaitses eemal olevaid poegi," ütles EJS-i president Margus Puust.

"Samas väide, et karu ründas sellepärast, et teda Eestis kütitakse ei vasta tõele," sõnas Puust. "Karude küttimine ei tekita nendes soovi inimesi rünnata, vaid vastupidi, annab põhjust inimpelgusele, mis on kahjude ärahoidmise kõrval üks küttimise eesmärkidest. Kindlasti tasub aga karuga kohtudes olla ettevaatlik ja võimalusel lähemat kokkupuudet vältida."