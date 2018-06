Tõve nimena on kasutusel ka polüskleroos ja multipleksskleroos. «Multi-» või «hulgi» on haiguse nimes igati kohane, sest variante, kui tugevalt ja millistes kehaosades see kellelgi välja lööb, on palju. Sümptomeid endid on juba lõpmatu hulk, nende kombinatsioone on aga ilmselt samapalju kui sõrmejälgi, sest kahte täpselt ühesugust hulgiskleroosihaiget maailmas pole.