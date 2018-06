Nimi loeb. Nimi võib liita ja ühendada, aga ka lahutada ja tülli ajada. Olen ammu mõelnud, miks ei ole meie maakonna nimi kuigi isuäratav, miks see nimi meid ei liida. Eks hääldagem nimesid «Saaremaa», «Hiiumaa», «Läänemaa», «Virumaa». Need on ju mitme kraadi võrra kõvemad nimed, kui olnuks Kärdlamaa või Jõhvimaa. Miks siis meie end kramplikult Valgamaaks kutsume, kui see nimi meid ei seo?