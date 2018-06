Noored kunstnikud kujutavad Eestimaa teid aastal 2118

Enamiku laste ennustuste ja joonistuste kohaselt on teed tulevikus õhus, liiklemiseks ei vajata rattaid, enamik masinaid on isejuhtivad. Kütuseks on päike, aga ka prügi, kivid jne. Jalakäijatele on jalgradade peal kuplid, et oleks alati ohutu. Töö asjus liigutakse vabalt iga päev Põlvast Tokyosse ja tagasi, aga kiiruseid võib sõiduk ise valida, sõltuvalt, kas kuhugi on kiire või soovitakse kuulata linnulaulu ja nuusutada looduse lõhnu.