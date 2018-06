Läti põllumehed muretsevad kuivade ilmade tõttu viljasaagi pärast

Läti põllumeestekogu esindaja Mārtiņš Trons ütles BNS-ile, et kõige enam on põud kahjustanud Kurzeme piirkonna põlde. "Ilm on väga kuiv, me ei ole selliseid ilmastikutingimusi näinud 18 või 19 aastat. Põud on mõjutanud tali- ja suvivilja ning karjamaid," ütles ta, lisades, et olukorda parandaks vaid tugev vihm, kuid seda lähiajaks prognoositud ei ole.