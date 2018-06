Maanteeamet kehtestas Lõuna-Eesti maakondades nulleurose bussipileti

Maanteeamet on läbi vaadanud taotlused Pärnumaa, Lääne-Virumaa, Harjumaa ning Raplamaa kohta ja ootab argumenteeritud põhjendusi, miks nad soovivad jätkata piletihinnaga, mis on suurem kui null eurot. Viljandimaa ühistranspordikeskuse poolt tehtud otsust ei ole veel Maanteeametile edastatud.

Vabariigi Valitsuse tegevuskavas on ühe olulise punktina välja toodud nulleurose bussipileti kehtestamine kõikidel avaliku teenindamise lepingute alusel teostatavate maakonna- ja naabermaakonda ühendavatel bussiliinidel. Selle eesmärgiks on võimaldada maapiirkondades elavatel inimestele pääseda ligi töökohtadele ja teenusetele ilma, et inimene peaks kütuse või bussipileti peale kulutama suurt osa oma palgast.