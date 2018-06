Ilmakuulus krossirada täitub üle aastate mootorimürinaga

Valga lähedal Jaanikese külas asuv krossirada oli omal ajal üle maailma tuntud. Nädalavahetusel toimuva võistluse korraldaja Einar Peterson Valga motoklubist ütles, et rada mäletavad kaugete maade inimesed isegi USAni välja. «Sardiinias (Itaaliale kuuluv saar – toim) olime laagris. Üks tuli juurde ja küsis, kust oleme. Ütlesime, et Valgast. Ta vastas, et «aa, Jaanikese!».