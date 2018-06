Tõrvas aastakümneid tegutsenud Kaarlimäe pood sulgeb uksed

COOP Tõrva juhataja Ilona Leetma sõnul tuleb 1970ndate aastaste algusest avatud olnud kauplus kinni panna seetõttu, et käive on aastatega üha langenud ja poe ülalpidamine pole enam otstarbekas. Leetma rääkis, et kliendid on hakanud eelistama Kaarlimäe poest ühe kilomeetri kaugusel asuvat Tikste Konsumit.