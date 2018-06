Kuidas noored suveks tööd saavad?

16aastane Valgamaa neiu Heliisa Mets ütles, et tema leidis töökoha läbi Valgamaa noorteportaali Tankla. Sellel suvel läheb ta tööle Otepääle Marguse spordibaasi puhastusteenindajaks. Varasem töökogemus selles valdkonnas küll puudub, kuid neiu usub, et kes soovib tööd teha, see ka leiab. «Magavale kassile hiir suhu ei jookse,» sõnas Mets.