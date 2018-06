Kaks aastakümmet Valga haiglas günekoloogina töötanud Valga aukodanik Erika Kaša ütles, et jääb haiglat ja selle kollektiivi väga igatsema. «Sinna tööle oli alati lausa rõõm minna.»

Valga linna uueks aukodanikuks valis vallavolikogu peagi 76aastaseks saava Erika Kaša, kes on Valga haiglas günekoloogina töötanud 20 aastat. «Aukodaniku tiitel tuli mulle tõelise üllatusena,» tunnistas Erika Kaša ja lisas, et loomulikult teeb see uudis talle rõõmu.