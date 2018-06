Coop Pank avas Räpinas pangapunkti

Pangapunkt on alternatiivne lahendus, mis võimaldab teha igapäevaseid pangatoiminguid mugavalt kaupluses kohapeal. See töötab nii, et kui lähed pangapunkti juurde ja ütled kauplusetöötajale, et tahad pangakontot avada ja pangakaarti tellida, siis müüja keerab pangapunkti ukse lahti, teeb ID-kaardist koopia, võtab vastu taotluse ning nädala pärast saab sealtsamast pangapunktist Coop Panga kaardi ja koodid kätte.