Otepää vallas alustas tööd uus heakorraspetsialist

Heakorraspetsialisti tööülesanneteks on Otepää valla heakorraküsimuste lahendamine, sealhulgas haljastuse, koduloomade, jäätmekäitlusega seotud küsimused. Heakorraspetsialist tegeleb teehoolduse ja talihooldetööde korraldamisega ning lahendab elektri ja tänavavalgustuse ja liikluskorraldusega seotud küsimusi.

Jaak Grünberg on pärit Tartumaalt, Puhjast ja on lõpetanud Puhja Keskkooli. Ta on õppinud Tallinna Pedagoogilises Instituudis üldtehniliste distsipliinide ja tööõpetuse erialal ning Eesti Maaülikoolis ökonoomika ja ettevõtluse erialal.