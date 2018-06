Galerii: Kodanikualgatusest võib sündida suur ja huvitav traditsioon Valga linnas

Valga vallavanema Margus Lepiku sõnul loodab ta, et sellest üritusest saab alguse suur ja huvitav traditsioon. Lepik: „Me oleme mõelnud päris kaua kuidas tunnustada ja tänada neid inimesi, kes on oma suure panuse kodulinna andnud. Mitmete arutelude käigus sündis idee, et Valga linnas võiksid olla nimelised pingid nendele inimestele, kes on oma kunstilise panuse piirkonda andnud. Esimene pink meie läks meie tantsumemmele ja eks me vaata, kuidas selle asjaga edasi läheb”.

Valga vallavolikogu esimees Külliki Siilak arvas samuti, et mälestuspingi avamine peaks Valga linnas saama traditsiooniks, lisades, et pingi loomine on ainult üks osa traditsioonist. „Kuid see on ainult üks osa sellest. Minu mõte on olnud selles, et väärtustada Valga suurkujusid, nii endisi kui praegusi,” ütles Siilak. „Üks osa sellest väärtustamisest võiks olla pingi traditsioon. Soov oleks pingiomanike kalmud üles leida, väärtustada nende endisi elukohti, lisades sinna mälestustahvli ning leida üles inimesed, kellel oleks nendega seoses mälestusi, et avaldada väike Valga mälestusraamat.”