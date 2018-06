Käsitööõllede võistlusele saab nüüd oma jooke esitada

Ojaperve sõnul on esimest korda toimuv hobipruulijate võistlus tekitanud huvilistes omajagu elevust, mistõttu ei tasuks oma võistlustööde esitamist viimasele minutile jätta. “Kindlasti tasub väikepruulijate liidu kodulehel olevad võistluse reeglid enne osalemist hoolikalt läbi lugeda ja veenduda, et kuus pudelisse villitud võistlusõlut jõuaks žüriini hiljemalt 20. juuniks. Samuti tuleks veenduda, et võistlustööde sildid on korralikult märgistatud ning kirjas on kogu vajalik info selle kohta, kes on joogi autor ja kui kange tema võistlustöö on,” jagas Ojaperv soovitusi. Samuti tuletas ta meelde, et võistlusel saavad osaleda vaid hobipruulijad, mitte ametlikud tootjad.